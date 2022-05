Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt - US-Inflation bremst nur kurz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur kurz hat sich am Mittwoch der deutsche Aktienmarkt von den Inflationsdaten aus den USA aus dem Tritt bringen lassen. Nachdem die Indizes ihre deutlichen Kursgewinne nach den Daten zunĂ€chst rasch abgegeben hatten, berappelten sie sich anschließend ebenso schnell wieder und erreichten TageshöchststĂ€nde. Aus dem Handel ging der Leitindex Dax mit plus 2,17 Prozent auf 13 828,64 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börse ntitel gewann 2,09 Prozent auf 28 613,42 ZĂ€hler.

Die Daten zeugen weiterhin von hohem Inflationsdruck in den USA und die Teuerung fiel dort mit 8,3 Prozent gegenĂŒber dem Vormonat höher als von Analysten erwartet aus. Es war allerdings weniger als der Anstieg im Vormonat von 8,5 Prozent.

"An den FinanzmĂ€rkten reagiert man mittlerweile ĂŒbersensibel auf nur leichte Abweichungen der Inflationsdaten gegenĂŒber der KonsensschĂ€tzung", sagte der Chef-Volkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. "Es wurde kurzzeitig befĂŒrchtet, dass nun die Fed noch aggressiver handeln könnte", so der Experte. Doch die Inflationsrate sei gefallen und darauf besinne man sich letztendlich. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets argumentierte Ă€hnlich: Die Anleger hofften nun, "dass sich die Preisspirale langsam aber sicher aufhört zu drehen und die Inflation fĂŒr den Moment ihren Höhepunkt erreicht hat."

Nicht profitieren konnten von der guten Stimmung am Aktienmarkt die Anleger von Bayer . Im Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gab es fĂŒr den Agrarchemiekonzern einen RĂŒckschlag. Die am Vortag noch von starken Zahlen beflĂŒgelten Papiere sackten am Dax-Ende um 6,2 Prozent ab.