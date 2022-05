Aktien New York Schluss: Ausverkauf von Tech-Aktien belastet erneut

NEW YORK (dpa-AFX) - Der neuerliche Versuch einer Erholung an den US-Börsen ist auch am Mittwoch klĂ€glich gescheitert. Wieder waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die MĂ€rkte mit nach unten zogen. Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft gerieten unter Druck. Der technologielastige Nasdaq 100 bĂŒĂŸte 3,06 Prozent auf 11 967,56 ZĂ€hler ein und fiel erstmals seit November 2020 unter die Marke von 12 000 Punkten.