Aktien Frankfurt Ausblick: Erneuter Kursrutsch im Sog der US-Tech-Werte

"Der Dax kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und ZinserhöhungsĂ€ngsten keinen Befreiungsschlag verbuchen", schrieb die Helaba am Donnerstag. Mit dem Kursrutsch nimmt der Dax sein Wochentief bei 13 380 Punkten wohl wieder ins Visier, nachdem es an den US-Börsen am Vorabend wieder zu einem Ausverkauf kam. Nach "heißen Inflationsdaten", wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch der vergangenen Wochen fort.