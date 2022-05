dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutlich im Minus erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Dem jĂŒngsten Stabilisierungsversuch folgt im Dax am Donnerstag wohl der nĂ€chste Kursrutsch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,9 Prozent tiefer auf 13 564 Punkte. Damit nimmt er das Wochentief bei 13 380 Punkten wieder ins Visier, nachdem es die US-Indizes am Vorabend wieder schwer erwischt hat. Dow Jones , S&P 500 und die Nasdaq-Indizes setzten nach "heißen Inflationsdaten", wie sie Experten nannten, ihren Kursrutsch der vergangenen Wochen fort. FĂŒr die mit besonders schwachen Technologiewerten gespickten Nasdaq-Indizes ging es auf einen weiteren Tiefststand seit Ende 2020.

USA: - TIEF IM MINUS - Der neuerliche Versuch einer Erholung an den US-Börsen ist auch am Mittwoch klĂ€glich gescheitert. Wieder waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die MĂ€rkte mit nach unten zogen. Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft gerieten unter Druck. Der technologielastige Nasdaq 100 bĂŒĂŸte 3,06 Prozent auf 11 967,56 ZĂ€hler ein und fiel erstmals seit November 2020 unter die Marke von 12 000 Punkten. Im spĂ€ten Handel nahm der Verkaufsdruck immer mehr zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zwar mit einem Abschlag von 1,02 Prozent auf 31 834,11 ZĂ€hler besser als die Nasdaq-Börse. Dennoch lotete der Dow den tiefsten Stand seit MĂ€rz 2021 aus. Auch im Dow waren die Tech-Aktien die grĂ¶ĂŸten Verlierer. FĂŒr den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,65 Prozent auf 3935,18 Punkte nach unten auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.