Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Verluste - Zinssorgen belasten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die schwachen Vorgaben der US- Börse n, wo Technologiewerte ihre Talfahrt fortgesetzt hatten, belasteten.

Die jüngsten US-Preisdaten vermochten die Zinssorgen an den Finanzmärkten nicht zu zerstreuen. "Die gestern in den USA veröffentlichen Verbraucherpreise zeigen, dass der Höhepunkt der Teuerung überschritten ist", merkten die Volkswirte der Helaba an. "Von Entspannung kann angesichts einer Jahresteuerungsrate von über acht Prozent allerdings noch nicht gesprochen werden." Daher bestehe weiterhin Druck auf die US-Notenbank, den Kurs eines strikteren geldpolitischen Kurses fortzusetzen.