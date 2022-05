Aktien Frankfurt Eröffnung: Erneuter Kursrutsch im Sog der US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine zweitĂ€gige Erholung folgt im Dax am Donnerstag der nĂ€chste Kursrutsch. Die Inflationssorgen treiben die Anleger weltweit weiter um und dies zeigt sich international vor allem bei Wachstumswerten. Der deutsche Leitindex verlor gegen Ende der ersten Handelsstunde 1,70 Prozent auf 13 592,90 Punkte, in der Spitze hatte er sogar 2,5 Prozent nachgegeben. FĂŒr den MDax ging es zuletzt um 1,95 Prozent bergab auf 28 055,36 ZĂ€hler. Der EuroStoxx 50 verlor auch fast zwei Prozent.

"Der Dax kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und ZinserhöhungsĂ€ngsten keinen Befreiungsschlag verbuchen", schrieb die Helaba am Donnerstag. Anstelle der Marke von 14 000 Punkten nahm der deutsche Leitindex nun sein Wochentief bei 13 380 Punkten wieder ins Visier. Am Vorabend war es an den US-Börsen schon wieder zu einem Ausverkauf gekommen. Nach "heißen Inflationsdaten", wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch fort.