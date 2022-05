Aktien Europa: Deutliche Abgaben - Rohstoffaktien unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienm├Ąrkte haben am Donnerstag stark nachgegeben und damit ihre Erholungsversuche der Vortage erst einmal eingestellt. Der EuroStoxx 50 sank am sp├Ąten Vormittag um 2,6 Prozent auf 3554,15 Z├Ąhler, der Pariser Leitindex Cac 40 b├╝├čte 2,4 Prozent auf 6119,93 Punkte ein. F├╝r den Londoner FTSE 100 ging es um 2,3 Prozent auf 7175,83 Punkte nach unten.

Mit den Verlusten verarbeiteten die europ├Ąischen B├Ârse n die schwachen Vorgaben der US-M├Ąrkte und die anhaltenden Zinssorgen. Die US-Verbraucherpreise f├╝r April am Vortag waren nicht in der Lage zu beruhigen. Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect sprach von einer schwierigen Einsch├Ątzbarkeit der weiteren Inflationsentwicklung. "Die US-Preisdaten kamen h├Âher rein als zuvor erwartet wurde, hatten jedoch nicht mehr die starke Dynamik der letzten Monate."

Das war nicht genug, die Zinssorgen zu d├Ąmpfen, zumal auch andere Krisenherde die Inflation oben halten. "Aufgrund der gest├Ârten Produktionst├Ątigkeit in China , der Lieferkettenproblematik und des Ukraine-Krieges d├╝rfte es nicht so schnell zu deutlichen R├╝ckg├Ąngen kommen", prognostizieren die Volkswirte der Helaba. "Insofern bleibt auch die US-Notenbank unter Druck, den geldpolitischen Expansionsgrad zur├╝ckzufahren"

Der Technologiesektor litt zwar unter den schwachen US-Vorgaben, an der Spitze der Verlierer standen jedoch die Rohstoffwerte. "Die gestrige Erholung der Industriemetallpreise ist heute schon wieder Makulatur. Mit den Preisen geht es recht deutlich bergab", merkte Analyst Daniel Briesemann von der Commerzbank an. Unter den Marktteilnehmern herrschten Nachfragesorgen, die sich in erster Linie auf China richteten, wo die Lockdown-Ma├čnahmen belasteten. So fielen ArcelorMittal um ├╝ber vier Prozent, w├Ąhrend Rio Tinto um 4,5 Prozent abtauchten.