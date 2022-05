Aktien New York Ausblick: Inflations- und Zinssorgen belasten weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen belasten die US-B├Ârsen am Donnerstag weiter. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial fast ein halbes Prozent tiefer auf 31 684 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 1,4 Prozent im Minus bei 11 799 Z├Ąhlern. Die Indizes w├╝rden damit auf den niedrigsten Stand seit M├Ąrz 2021 und November 2020 zur├╝ckfallen. Schon zur Wochenmitte waren vor allem Technologiewerte deutlich unter Druck geraten.