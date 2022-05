Aktien New York: Kursrutsch dauert fort - Erneut Tech-Aktien unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an den US-B├Ârsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Wie schon am Vortag traf es den Technologiesektor h├Ąrter als die Aktien der "Old Economy". Der von Technologieunternehmen dominierte Nasdaq 100 b├╝├čte im fr├╝hen Handel weitere 0,83 Prozent auf 11 869 Punkte ein. Seit Jahresbeginn bel├Ąuft sich der Verlust des Index nunmehr auf rund 27 Prozent. Vor allem die steigenden Kapitalmarktzinsen lassen die Investoren Tech-Aktien verkaufen.