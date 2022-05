INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx dämmen Verluste erneut ein - Nasdaq hilft

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Wie schon am Vortag haben auch am Donnerstag Dax und EuroStoxx 50 ihre Verluste am Nachmittag wieder eingedÀmmt. Die hohen Kursschwankungen zeugen von der NervositÀt der Anleger in einem nach wie vor schwierigen Börsenumfeld. Als hilfreich erwies sich zuletzt eine zaghafte Stabilisierung an der US-Technologiebörse Nasdaq nach ihrem neuerlichen Ausverkauf am Vortag.