Aktien Wien Schluss: Kursverluste - Versorgeraktien unter Druck

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem negativen europäischen Umfeld mit klaren Abschlägen den Handel geschlossen. Der Leitindex ATX gab um 1,58 Prozent auf 3033,10 Punkte nach. Im Späthandel ließ eine aufgehellte Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq nach den jüngsten Verlusten auch in Europa die Rückgänge etwas eindämmen.

Nach zwei Erholungstagen setzte der ATX damit aber seinen Abwärtsschub fort. Vor den zwei Gewinntagen hatte der Index bereits vier deutliche Minussitzungen in Folge absolviert. Die hohen Inflationszahlen aus den USA vom Vortag wirkten europaweit am Berichtstag belastend. Die Anleger sorgen sich nun vor einer Reihe an aggressiven Leitzinserhöhungen von der Fed, um die Preisentwicklung einzudämmen und dies könnte die Wirtschaftsentwicklung einbremsen, hieß es von Experten. In der Eurozone deutet sich ein Zinsschritt nach oben im Juli an.