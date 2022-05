Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 grenzt Verluste deutlich ein

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach zwei Tagen der Erholung ist es am Donnerstag an Europas Börse n wieder abwĂ€rts gegangen. Sie folgten damit den sehr schwachen Vorgaben von den US-MĂ€rkten am Vortag, als vor allem die Technologieaktien unter die RĂ€der geraten waren. Der EuroStoxx 50 als Leitindex fĂŒr die Eurozone fiel um 0,94 Prozent auf 3613,43 ZĂ€hler. Zwischenzeitlich waren die Verluste allerdings noch deutlich grĂ¶ĂŸer: Im Tagestief am Vormittag hatte der EuroStoxx 50 noch fast drei Prozent verloren.