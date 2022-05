Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Verluste - Moskau legt weiter zu

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börse n in Osteuropa sind am Donnerstag mehrheitlich mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Lediglich an der Moskauer Börse wurden Zuwächse verzeichnet. Der RTS-Index stieg um 1,43 Prozent auf 1 140,05 Punkte und baute damit die Gewinne vom Mittwoch aus.