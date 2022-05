Aktien New York: Weiter abwärts - Verluste im Späthandel eingegrenzt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an den US- Börse n hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Immerhin grenzten die Indizes die Verluste im spĂ€ten Handel merklich ein. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,33 Prozent auf 31 730,30 ZĂ€hler. Er rutschte auf ein weiteres Tief seit Anfang MĂ€rz vergangenen Jahres. In diesem Börsenjahr hat sich der RĂŒcksetzer auf fast 13 Prozent ausgeweitet. Sollte sich der Ausverkauf am Freitag fortsetzen, droht die schlechteste Börsenwoche des Dow seit Oktober 2020.