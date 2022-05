B├Ârsen News Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Durststrecke vor Wochengewinn Von dpa-afx 13.05.2022 - 08:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax deutet alles auf einen positiven Wochenabschluss hin. Nachdem der Dax am Montag bis auf 13 380 Punkte abgesackt war, liegt er durch die Erholungsrally zur Wochenmitte aktuell bereits mit einem halben Prozent im Plus. Dieses d├╝rfte er am Freitag zun├Ąchst ausbauen: Der X-Dax als Indikator f├╝r den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 1,1 Prozent auf 13 888 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ├Ąhnlich im Plus erwartet.

In den vergangenen Tagen glichen die Schwankungen an den globalen B├Ârsen einem Tauziehen zwischen Bullen und B├Ąren. R├╝ckschl├Ąge wurden gekauft, Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Ersteres geschah am Vorabend wieder in New York, wo die Indizes ihre Verluste fast noch aufholen konnten. IG signalisiert f├╝r die wichtigsten US-Indizes aktuell eine Fortsetzung der Stabilisierung vom sp├Ąten Donnerstag. Auch die Asien-Vorgaben sind positiv.

Eine mehrw├Âchige Verluststrecke des Dax k├Ânnte nun aber am Freitag enden, dies sehen Experten positiv. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April einget├╝tet, f├╝nf schwache Wochen waren seither vergangen. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es eine positive Entwicklung auf breiter Basis, auch bei den Kryptow├Ąhrungen. "Wir sehen heute Stabilisierungen in allen Assetklassen", betonte der Experte am Morgen.