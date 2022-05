Aktien Europa: Deutliche Gewinne versprechen versöhnlichen Wochenausklang

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börse n steuern am Freitag auf ein versöhnliches Ende einer wechselhaften Woche zu. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 1,33 Prozent auf 3661,61 Punkte. Auf Wochensicht steht der Leitindex der Eurozone somit 0,9 Prozent im Plus. FĂŒr den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 1,41 Prozent auf 6293,54 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 rĂŒckte um 1,41 Prozent auf 7335,52 ZĂ€hler vor.

Den Marktstratgen der Deutschen Bank zufolge beruhigten neue Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs die Anleger etwas. Er habe damit die Sorgen ĂŒber einen großen Zinsschritt von 75 Basispunkten gedĂ€mpft, heißt es in einem aktuellen Kommentar. Zuletzt hatten Ängste, dass die Notenbanken mit Leitzinserhöhungen zur BekĂ€mpfung der hohen Inflation das globale Wirtschaftswachstum abwĂŒrgen könnten, die Aktienkurse unter Druck gesetzt. Laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank, "geht an den KapitalmĂ€rkten die Suche nach Orientierung bezĂŒglich des 'neuen Normals' weiter".

Aus Branchensicht gab es in Europa zuletzt nur Gewinner. Am besten schlugen sich die Aktien von Reise- und Freizeitunternehmen - ihr Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 stieg um zweieinhalb Prozent. Beim Bergbausektor bedeutete ein Plus von rund 0,5 Prozent hingegen den letzten Platz in der Übersicht.