Aktien Frankfurt: Dax steuert nach Rücksetzer auf klaren Wochengewinn zu

B├Ârsen News Aktien Frankfurt: Dax steuert nach R├╝cksetzer auf klaren Wochengewinn zu Von dpa-afx 13.05.2022 - 12:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich der erste positive Wochenabschluss seit l├Ąngerer Zeit ab. Mit R├╝ckenwind guter internationaler Vorgaben legte der Leitindex am Freitagmittag 1,12 Prozent auf 13 893,13 Punkte zu. Der MDax gewann 2,14 Prozent auf 28 783,65 Punkte und der EuroStoxx 50 stieg um 1,3 Prozent.

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es in allen Anlageklassen Stabilisierungen. Eine mehrw├Âchige Schw├Ąche des Dax k├Ânnte enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit 1,6 Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April erzielt, darauf waren f├╝nf schwache Wochen gefolgt.

B├Ârsianer werten das Geschehen positiv, nachdem die Schwankungen an den globalen B├Ârsen in den vergangenen Tagen einem Tauziehen zwischen sogenannten Bullen und B├Ąren geglichen hatten. Bei R├╝ckschl├Ągen wurde gekauft, bei Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Aus Sicht des DekaBank-Chefvolkswirts Ulrich Kater geht die Suche nach Orientierung und einer "neuen Normalit├Ąt" an den Finanzm├Ąrkten weiter.

Am Freitag wurden zahlreiche deutsche Aktien ex Dividende gehandelt, darunter Adidas , Eon , Heidelbergcement , Volkswagen und FMC . Was die laufende Berichtssaison betrifft, ging es zu Wochenschluss nach einer zweit├Ągigen Hochphase ruhiger zu. Vor allem die Resultate der Deutschen Telekom standen im Blick.