Börsen News WOCHENAUSBLICK: Kurzfristige Gewinnstrecken im Abwärtstrend möglich Von dpa-afx 13.05.2022 - 13:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den j√ľngst st√§rkeren Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt d√ľrfte der √ľbergeordnete Abw√§rtstrend auch in der neuen Woche bestehen bleiben. Kurzfristige Rally-Episoden mit wom√∂glich Kursen √ľber 14 000 Punkten im Leitindex Dax schlie√üt das nicht aus.

Die Hauptbelastungsfaktoren bleiben aber die Zinswende in den USA und wohl bald auch in der Eurozone, die hohe Inflation, die Corona-Lockdowns in China und die vom Ukraine-Krieg ausgelösten geopolitischen Verwerfungen. Zudem gilt der Mai als schwacher Börsenmonat, diesem Ruf wird er bislang gerecht.

"Angesichts der schlechten Stimmungslage und der technischen Konstellation eines √ľberverkauften Marktes ist kurzfristig eine kr√§ftige Kurserholung wahrscheinlich, dennoch d√ľrfte die Durststrecke noch nicht vorbei sein", analysierte Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M.Warburg, die Lage.

Eine wom√∂glich erneut bewegte Woche an den Finanzm√§rkten steht laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, den Anlegern f√ľr den Fall bevor, dass wichtige Konjunkturdaten aus China und den USA entt√§uschen. Beide L√§nder ver√∂ffentlichen sowohl die Einzelhandelsums√§tze als auch die Daten zur Industrieproduktion f√ľr April, China gleich am Montag, die USA am Dienstag. Die China-Daten jedenfalls d√ľrften wahrscheinlich sehr schwach ausfallen, erwartet Kater. Die Konjunktursorgen seien insbesondere durch Lieferkettenprobleme, auch als Folge der Lockdowns in China, weiterhin begr√ľndet.

Weniger Impulse als in der abgeschlossenen Woche liefert in den kommenden Tagen die Berichtssaison der Unternehmen. Hier haben Anleger inzwischen die meisten Quartalszahlen verarbeitet. Mit dem Lastwagenhersteller Daimler Truck steht am Dienstag noch ein Unternehmen aus dem Dax auf der Agenda.