Aktien Frankfurt: Dax erstmals seit längerer Zeit vor Wochengewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag der erste positive Wochenabschluss seit lĂ€ngerer Zeit ab. GestĂŒtzt auf eine global wieder anziehende Risikobereitschaft der Anleger legte der Leitindex am Nachmittag 1,52 Prozent auf 13 949,15 Punkte zu. Der MDax gewann 2,11 Prozent auf 28 774,29 Punkte und der EuroStoxx 50 stieg um 1,7 Prozent. Auch an den New Yorker Börse n zeichneten sich deutliche Kursgewinne ab.

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es Stabilisierungen in allen Anlageklassen. Eine mehrwöchige SchwĂ€che des Dax könnte damit enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit gut zwei Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April erzielt, darauf waren fĂŒnf schwache Handelswochen gefolgt.

Börsianer werten das Geschehen positiv, nachdem die Schwankungen an den globalen Börsen in den vergangenen Tagen einem Tauziehen glichen zwischen "Bullen und BĂ€ren", also Pessimisten und Optimisten. Bei RĂŒckschlĂ€gen wurde gekauft, bei Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Laut dem DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater geht die Suche nach Orientierung und einer "neuen NormalitĂ€t" an den FinanzmĂ€rkten damit weiter.

Ex Dividende gehandelte Aktien außen vor gelassen, gab es kaum Verlierer im Dax. Nach einer zweitĂ€gigen Hochphase wurde es ruhiger um die Berichtssaison. Die Resultate der Deutschen Telekom standen noch im Blick. Nach der Tochter T-Mobile US hat die Telekom nun ebenfalls ihre Jahresziele nach oben geschraubt. Laut HĂ€ndlern ĂŒberraschte dies aber nicht mehr wirklich. Nach einem mĂ€ĂŸigen Auftakt legten die Aktien marktkonform um 1,5 Prozent zu.