Aktien New York Ausblick: Schwache Woche endet mit Gewinnen - Twitter sacken ab

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienm√§rkten k√∂nnen die Anleger am Freitag auf Kursgewinne hoffen. An der schlechten Wochenbilanz √§ndert dies aber nur wenig. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,1 Prozent h√∂her auf 32 080 Punkte. F√ľr die Handelswoche steuert der Leitindex nach vier Verlusttagen aber immer noch auf ein Minus von zweieinhalb Prozent zu. Am Vortag hatte er bei 31 228 Punkten den tiefsten Stand seit M√§rz 2021 markiert, bis zum B√∂rse nschluss den Abschlag aber fast komplett wettgemacht. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag 2,1 Prozent im Plus bei 12 191 Punkten.