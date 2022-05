INDEX-FLASH: Erholung an US-Börsen befeuern Dax und EuroStoxx zusätzlich

INDEX-FLASH: Erholung an US-Börsen befeuern Dax und EuroStoxx zusÀtzlich

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitagnachmittag seine Kursgewinne ausgebaut. Eine Erholung an den New Yorker Börse n auf breiter Front ließ die Kurse weiter steigen. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank Fed von einem noch grĂ¶ĂŸeren Zinsschritt als 0,50 Prozentpunkte demnĂ€chst absehen werde, hieß es aus dem Handel.