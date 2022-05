Ölpreise steigen weiter

Aktualisiert am 13.05.2022 - 18:23 Uhr

Aktualisiert am 13.05.2022 - 18:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Ă–lpreise haben am Freitag an ihre Vortagsgewinne angeknĂĽpft. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,09 US-Dollar. Das waren 3,64 Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis fĂĽr ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,97 Dollar auf 110,09 Dollar.