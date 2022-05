Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend deutliche Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börse n in Osteuropa haben sich am Freitag mehrheitlich mit deutlichen Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Die AktienmÀrkte zeigten sich im Einklang mit dem guten gesamteuropÀischen Marktumfeld. Allerdings bleibt die Stimmung an den FinanzplÀtzen angesichts zahlreicher Risikofaktoren wie dem Ukraine-Krieg, Zinssorgen und der steigenden Inflation weiterhin volatil.