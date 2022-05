Aktien Europa Schluss: Versöhnlicher Wochenausklang

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine turbulente Börse nwoche hat am Freitag versöhnlich geendet. Börsianer begründeten die kräftige Kurserholung mit Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, denen zufolge die Fed die Zinsschraube nicht zu stark anziehen will. In den vergangenen Wochen hatte eben diese Befürchtung die Aktienmärkte belastet.