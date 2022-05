Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Kursverluste zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktenmarkt scheint der Schwung nach dem positiven Abschluss der vergangenen Woche schon wieder zu erlahmen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte am Montag eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 13 971 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex erstmals seit längerer Zeit wieder eine positive Bilanz erzielt. Für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich am Montag auch eine schwächere Eröffnung ab.