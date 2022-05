Aktien Frankfurt: Weiterer Erholungsversuch scheitert - Ringen um 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit dem Versuch einer weiteren Erholung gescheitert. Nach einem schwachen Start drehte der deutsche Leitindex nur kurz ins Plus. Gegen Mittag büßte er 0,45 Prozent auf 13 964,94 Punkte ein und stand damit etwas unter seinem Eröffnungsniveau.

Am Freitag hatte der Dax deutlich zugelegt und damit erstmals seit längerem eine positive Wochenbilanz erzielt. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag hingegen um 0,41 Prozent auf 28 939,15 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent auf 3684,32 Zähler.

Auch für Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Bank Donner & Reuschel, und für Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management steht das Thema Rezession in der Wahrnehmung der Anleger derzeit ganz oben. Am Nachmittag gibt noch der Empire-State-Index Aufschluss über die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York.