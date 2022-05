Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dank Vorgaben wieder über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben der Übersee- Börse n haben den Dax am Dienstag wieder über 14 000 Punkte steigen lassen. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,98 Prozent auf 14 100,64 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,01 Prozent auf 29 224,25 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,93 Prozent auf 3719,77 Zähler.

In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Die US-Börsen hatten am Vortag zwar überwiegend schwächer geschlossen, wurden beim Broker IG zuletzt aber etwas höher taxiert.