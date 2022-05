Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Erholungskurs über 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs vom vergangenen Freitag am Dienstag fortgesetzt. Der Dax stieg schwungvoll über die viel beachtete Marke von 14 000 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,59 Prozent auf 14 185,94 Zählern. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,52 Prozent auf 29 370,50 Punkte aufwärts.

"Zwar ist der Aktienmarkt aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Zukunft noch nicht über den Berg, aber die potenziellen Verkäufer haben sich zunächst an die Seitenlinien verzogen und beobachten die Situation", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Offen bleibt weiterhin die Frage, ob der Markt den ultimativen Ausverkauf tatsächlich schon erlebt hat, um den Tiefpunkt dieses Zyklus wirklich ausrufen zu können", so Oldenburger.

Auch die anderen europäischen Leitbörsen verbuchten klare Gewinne. Der EuroStoxx 50 legte zum Handelsschluss um 1,52 Prozent auf 3741,51 Punkte zu. In Paris gewann der Cac 40 1,3 Prozent, in London kletterte der FTSE 100 um 0,7 Prozent nach oben. Der New Yorker Dow Jones Industrial stieg zum Handelsschluss in Europa um 0,7 Prozent.