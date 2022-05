Aktien Wien Schluss: Deutliche Gewinne

Einem Experten zufolge zeichnet sich eine Beruhigung an den Märkten ab. Gute Vorgaben aus Asien hellten am Vormittag die Stimmung an den Märkten auf. Laut Experten steigt die Zuversicht, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte. In der chinesischen Metropole wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Maßnahmen gilt.