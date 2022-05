Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig verändert nach starkem Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax ist der Schwung nach dem starken Vortag am Mittwoch erlahmt. Der deutsche Leitindex schwankte in der ersten Handelsstunde in einer engen Spanne um den letzten Schlusskurs - zuletzt stand ein Minus von 0,03 Prozent auf 14 181,95 Punkte zu Buche. Etwas besser hielt sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit einem Kursanstieg um 0,21 Prozent auf 29 433,10 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,11 Prozent auf 3737,22 Zähler.