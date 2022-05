Aktien Europa Schluss: Erholung bricht ab - Inflation und Zinsangst

Aktien von Einzelhändlern standen nach einer weiteren Prognosesenkung eines US-Einzelhändlers auch in Europa unter Druck. Nach Walmart am Vortag war nun Target an der Reihe. Der US-Konzern verwies auf den deutlichen Kostenanstieg im ersten Quartal, wodurch man in diesem Jahr weniger profitabel wirtschaften dürfte als zunächst angepeilt. In Europa hatte dies teils erheblich negative Auswirkungen auf die Kurse etwa von Carrefour, Ocado und Tesco und in etwas geringerem Maß auch von Ahold Delhaize.