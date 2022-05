Aktien Osteuropa Schluss: Weitere Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börse n in Osteuropa sind am Mittwoch erneut mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Während die europäischen Leitbörsen im Verlauf ihre Aufschläge abgaben und schwächer schlossen, gab es an den osteuropäischen Märkten teils deutlich festere Kurse. Dies galt vor allem für die Börsen in Prag und Budapest.