Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache US-Vorgaben machen Dax zu schaffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste der US- Börse n haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen schwachen Handelsstart eingebrockt. In den ersten Minuten fiel der Dax unter die viel beachtete Marke von 14 000 Punkten. Er büßte dabei 1,22 Prozent auf 13 837,01 Zähler ein. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,03 Prozent auf 28 801,18 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1,1 Prozent.