Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache US-Vorgaben setzen Dax unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste der US- Börse n haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag verschreckt. Im frühen Handel notierte der Dax 2,04 Prozent tiefer bei 13 722,44 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,49 Prozent auf 28 668,73 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 2,1 Prozent.