Aktien Europa: US-Vorgaben beenden Erholung - deutliches Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas AktienmĂ€rkte haben am Donnerstag deutliche Verluste verzeichnet. Sie gerieten damit in den Sog des KursrĂŒckschlags der US- Börse n. Der EuroStoxx 50 fiel am spĂ€ten Vormittag um 2,55 Prozent auf 3597,30 Punkte.