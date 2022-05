Aktien Frankfurt: Zins- und Rezessionsängste belasten Dax stark

Aus Branchensicht gehörten Technologiewerte zu den grĂ¶ĂŸten Verlierern. Sie litten unter einer Umsatzwarnung von Cisco. Am spĂ€ten Mittwochabend hatte der US-TelekomausrĂŒster die Anleger mit der Warnung erschreckt, dass die Corona-Lockdowns in China und andere Lieferunterbrechungen das Umsatzwachstum im laufenden Quartal in etwa halbieren werden. Die Cisco-Aktie brach nachbörslich um rund 13 Prozent ein.

Unter Druck standen auch Autowerte. So ging es fĂŒr die Anteile der Porsche-Holding und Daimler Truck mit Verlusten von jeweils 2,8 Prozent am deutlichsten bergab. Aber auch Continental , Volkswagen , BMW und Mercedes Benz Group gaben jeweils mehr als zwei Prozent nach. Seit die Branche in Europa unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges im MĂ€rz auf ein 16-Monats-Tief gesackt war, hat sie sich hiervon nur teilweise erholt. So lastet auch die Sorge um die anziehenden Treibstoffkosten und die Lieferkettenprobleme auf der Branche.