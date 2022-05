Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt nach Ausverkauf zur Wochenmitte trübe

B├Ârsen News Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt nach Ausverkauf zur Wochenmitte tr├╝be Von dpa-afx 19.05.2022 - 14:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf an der Wall Street stehen die Zeichen auch am Donnerstag auf Kursverluste. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 1,17 Prozent tiefer bei 31 121 Punkten. Getrieben von schwachen Quartalszahlen mehren sich am Markt die Sorgen vor einer substanziellen Abw├Ąrtsbewegung.

"Der Ausverkauf war breit gestreut und angetrieben von den entt├Ąuschenden Ergebnissen der US-Einzelh├Ąndler, was bei Investoren die Angst vor einer Rezession sch├╝rte", schrieb Analyst Jack Siu von der Credit Suisse. Die Gro├čen der Branche h├Ątten die schwachen Resultate mit steigenden Kosten, tr├Ągem Konsumverhalten und unterbrochenen Lieferketten begr├╝ndet.

Die schlechten Nachrichten setzten sich fort. Der Einzelh├Ąndler Kohl's schraubte seine Gewinnerwartung zur├╝ck und entt├Ąuschte die Anleger. Die Aktie lag vorb├Ârslich rund 3,3 Prozent im Minus.

"Nun muss sich zeigen, wie stark das Ausma├č einer potenziellen Konjunkturverlangsamung in den USA tats├Ąchlich ist", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. "Sollte sich eine Verlangsamung in den USA abzeichnen, k├Ânnten die US-Aktienm├Ąrkte in den kommenden Tagen an Kursverfallsdynamik gewinnen."

Die Aktie von Cisco steht schon kr├Ąftig unter Druck. Der Netzwerkausr├╝ster kappte seine Umsatzprognose deutlich. Die Aktie sackte vorb├Ârslich um knapp 12 Prozent ab.