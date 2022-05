Aktien Frankfurt: Zins- und Rezessionsängste setzten Anlegern wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zins- und RezessionsĂ€ngste haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag erneut einen krĂ€ftigen DĂ€mpfer verpasst. "Die zuletzt vorherrschende Euphorie an den AktienmĂ€rkten war augenscheinlich wesentlich verfrĂŒht gewesen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest. Die in den USA zuletzt veröffentlichten schwachen Konjunkturdaten sorgten am Nachmittag fĂŒr weiteren Gegenwind. Der Dax sank zuletzt um 1,81 Prozent auf 13 754,40 Punkte.