Aktien Frankfurt Schluss: Dax erneut schwach - Anleger sorgen sich um Konjunktur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit weiteren Verlusten an den schlechten Vortag angeknĂŒpft. Dabei befeuerten erneut schwache Konjunkturdaten aus den USA die Zins- und RezessionsĂ€ngste der Anleger. "Die zuletzt vorherrschende Euphorie an den AktienmĂ€rkten war augenscheinlich wesentlich verfrĂŒht gewesen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest.