Aktien Wien Schluss: Leitindex gegen europäischen Trend im Plus

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX schloss um 0,19 Prozent höher auf 3205,92 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,07 Prozent auf 1612,01 ZÀhler nach. An den wichtigsten europÀischen AktienmÀrkten ging es hingegen deutlich bergab - Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer, schreibt die Helaba.

EnttĂ€uschende Konjunkturdaten kamen am Nachmittag aus den USA. Dort hat sich das GeschĂ€ftsklima in der US-Region Philadelphia im Mai deutlich eingetrĂŒbt. Der Indikator fĂŒr die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 15 Punkte auf 2,6 ZĂ€hler, wie die regionale Zentralbank in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem wesentlich moderateren RĂŒckgang auf 15 Punkte gerechnet. Außerdem sind in den USA die ErstantrĂ€ge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche höher ausgefallen als erwartet.