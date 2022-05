Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung - Budapest sehr schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börse n Osteuropas sind am Donnerstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. AufschlĂ€ge wurden in Prag und Moskau verbucht, wĂ€hrend in Budapest und Warschau eine getrĂŒbte Stimmung herrschte. Richtungweisend fĂŒr den Handelstag waren die am Vorabend hohen Verluste der US-Börsen.