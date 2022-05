Aktien Europa Schluss: Weitere Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der am Vortag im Zuge sehr schwacher US- B├Ârse n abgebrochenen Kurserholung haben Europas Aktienm├Ąrkte am Donnerstag weiter nachgegeben. Rezessionssorgen dominieren ungebrochen. Anleger f├╝rchten, die hohe Inflation und steigende Zinsen k├Ânnten die Unternehmen vor immer gr├Â├čere Herausforderungen stellen. Die j├╝ngsten Gewinnwarnungen von US-Einzelh├Ąndlern unterstreichen dies.