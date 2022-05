Aktien New York: Stimmung bleibt nach Ausverkauf angespannt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte stehen auch am Donnerstag die Kurse weiter unter Druck. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen und steigende Zinsen die Unternehmen immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Am Donnerstag ver├Âffentlichte Konjunkturdaten passten in dieses Bild. So tr├╝bte sich das Gesch├Ąftsklima in der Region Philadelphia im Mai ├╝berraschend deutlich ein. Zudem gingen die Hausverk├Ąufe im April st├Ąrker zur├╝ck als erwartet.