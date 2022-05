DAX-FLASH: Dax über 14000 Punkten erwartet - China will Wirtschaft ankurbeln

DAX-FLASH: Dax ├╝ber 14000 Punkten erwartet - China will Wirtschaft ankurbeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Schwankungen an den Aktienm├Ąrkten setzen sich am Freitag mit nun wieder positiver Tendenz wohl fort. Nach zwei Verlusttagen k├Ânnte der Dax ├╝ber die Marke von 14 000 Punkten zur├╝ckkehren, die j├╝ngst wieder st├Ąrker im Fokus stand. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,91 Prozent im Plus auf 14 009 Punkte. Seine Wochenbilanz k├Ânnte er damit wieder merklich aufbessern, es w├╝rden nur noch wenige Punkte f├╝r ein ausgeglichenes Wochenfazit fehlen.