dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Geldpolitik hellt Laune auf

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die Schwankungen an den Aktienm├Ąrkten setzen sich am Freitag mit nun wieder positiver Tendenz wohl fort. Nach zwei Verlusttagen k├Ânnte der Dax ├╝ber die Marke von 14 000 Punkten zur├╝ckkehren, die j├╝ngst wieder st├Ąrker im Fokus stand. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,91 Prozent im Plus auf 14 009 Punkte. Seine Wochenbilanz k├Ânnte er damit wieder merklich aufbessern, es w├╝rden nur noch wenige Punkte f├╝r ein ausgeglichenes Wochenfazit fehlen. Etwas R├╝ckenwind bekommt der Dax am Freitag von steigenden Kursen in Asien, der auch die US-Futures bereits anziehen l├Ąsst. Unterst├╝tzung lieferte eine ├╝berraschend deutliche Senkung eines Referenzzinssatzes f├╝r langfristige Kredite durch chinesische Banken. Im Verlauf k├Ânnte der Dax dann noch vom kleinen Verfall an den Terminb├Ârsen bewegt werden.

USA: - VERLUSTE - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte haben sich die Indizes am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer getan. Letztlich hielt der Druck auf die Kurse an. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen und steigende Zinsen Unternehmen wie Verbraucher immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Konjunkturdaten vom Donnerstag passten in dieses Bild. Das Gesch├Ąftsklima in der Region Philadelphia etwa tr├╝bte sich im Mai ├╝berraschend deutlich ein. Zudem gingen die Hausverk├Ąufe im April st├Ąrker zur├╝ck als erwartet. Bereits im fr├╝hen Handel fiel der Dow Jones Industrial auf den tiefsten Stand seit M├Ąrz 2021. Am Ende des Tages verlor der Leitindex noch 0,75 Prozent auf 31 253,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,58 Prozent auf 3900,79 Punkte.