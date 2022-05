Aktien Frankfurt Ausblick: Zinssenkung in China stützt Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Konjunkturhilfen Chinas d├╝rften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt R├╝ckenwind liefern. Die Kursschwankungen setzen sich damit voraussichtlich fort. China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes f├╝r langfristige Kredite die Abschw├Ąchung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an.