Aktien Asien/Pazifik: Kursgewinne - chinesische Börsen legen deutlich zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen AktienmÀrkte haben am Freitag zugelegt. Vor allem an den chinesischen Börse n ging es nach oben, aber auch die technologielastigeren FinanzplÀtze verzeichnete merkliche Gewinne. Auf Wochensicht liegen die MÀrkte der Region Asien-Pazifik trotz der Abgaben am Vortag nun leicht im Plus.