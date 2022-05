Aktien Frankfurt Eröffnung: Chinesische Konjunkturmaßnahmen stützen Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit etwas R├╝ckenwind von den asiatischen B├Ârse n ist der deutsche Aktienmarkt freundlich in den letzten Handelstag der Woche gegangen. China will mit der Senkung eines wichtigen Referenzzinssatzes f├╝r langfristige Kredite die Abschw├Ąchung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an. In den ersten Minuten gewann der deutsche Leitindex Dax am Freitag 0,6 Prozent auf 13 969 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich indes ein moderater Verlust ab.