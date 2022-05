Aktien Frankfurt: Chinas Konjunkturmaßnahmen treiben Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit R├╝ckenwind von den asiatischen B├Ârse n hat auch der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zugelegt. China will mit der Senkung eines wichtigen Referenzzinses f├╝r langfristige Kredite die Abschw├Ąchung der Konjunktur mildern. Das schob bereits in Fernost die Kurse an: Der Leitindex in Schanghai stieg um zwei Prozent und der in Hongkong um drei Prozent.