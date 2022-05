Aktien Europa: Erholung mit Rückenwind aus China

Unter den kleineren europĂ€ischen Werten fielen die Aktien des dĂ€nisch-deutschen Unternehmens Bavarian Nordic auf. Die Aktie zog in Kopenhagen um ĂŒber 20 Prozent an und knĂŒpfte damit an den Kurssprung vom Vortag an. Angesichts der sich mehrenden FĂ€lle von Affenpocken in verschiedenen LĂ€ndern hatte das Unternehmen am Donnerstag einen Vertrag mit einem nicht nĂ€her genannten europĂ€ischen Land fĂŒr die Lieferung eines Impfstoffs vermeldet.